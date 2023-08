Myrta Merlino non doveva condurre Pomeriggio 5 | “Poi c’è stata la famosa telefonata di Pier Silvio Berlusconi Sono rimasta spiazzata” Il retroscena

(Di martedì 15 agosto 2023) “Mi erano arrivate due offerte, una dalla Rai e l’altra da Mediaset, e il progetto per Rete 4 mi sembrava più solido. Poi però c’èla. Ho accettato e abbiamo ricominciato tutto da capo”. A parlare è, che dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni svela come inizialmente non fossecontattata per5, bensì per un programma settimanale su Rete 4. Tutto era praticamente pronto, poi il cambio di rotta da parte dei vertici Mediaset. “A fine giugno, una settimana prima che presentasse i palinsesti,mi chiama per offrirmi la conduzione diCinque. All’inizio...

Pomeriggio 5 di Myrta Merlino, cosa cambia: le novità in studio ed il pubblico parlante, parla la conduttrice.