Musk-Zuckerberg | Sangiuliano | “Sfida in nostro sito? Parliamone”

(Di martedì 15 agosto 2023) Il ministro della Cultura: "Si può fare e se è compatibile con la tutela e la salvaguardia del patrimonio che è la nostra prima preoccupazione ”C’è la disponibilità a parlarne, anche perché la disponibilità non la dà l’organo politico ma i tecnici che sono preposti alla gestione dei siti che ci dicono se quella cosa si può fare e se è compatibile con la tutela e la salvaguardia del patrimonio che è la nostra prima preoccupazione”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro, a RaiNews24 rispondendo sulladi arti marziali tra Elone Mark. ”Noi mettiamo a disposizione, esiste un vero e proprio tariffario, fermo restando che la priorità è la tutela e la salvaguardia, alcuni nostri siti per fare alcuni eventi, ce ne sono stati tantissimi negli anni da Pompei, al Colosseo ma anche al ...

In attesa che Elone Marksciolgano le loro riserve sul se, come e quando del futuribile duello pubblico di arti marziali che dovrebbe svolgersi in Italia, da Nord a Sud del Paese sindaci e imprenditori ...Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a RaiNews24 rispondendo sulla sfida di arti marziali tra Elone Mark. 'Noi mettiamo a disposizione, esiste un vero e ...Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a RaiNews24 rispondendo sulla sfida di arti marziali tra Elone Mark. ''Noi mettiamo a disposizione, esiste un vero e ...

Zuckerberg a Musk: 'Non sei serio, niente duello' Agenzia ANSA

Arriva, con ironia, dal Calcio Storico Fiorentino l'ultima proposta di location dove tenere la sfida degli imprenditori globali Elon Musk (Tesla e Twitter-X) e Mark Zuckerberg, fondatore di Meta, i ...Il Tg1 apre col servizio sul match Musk-Zuckerberg al Colosseo, e il web non perdona Prese in giro, sfottò e polemiche: il telegiornale della… Leggi ...