Musk pubblica il messaggio (privato) che ha fatto ritirare Zuckerberg dal duello

(Di martedì 15 agosto 2023) (Adnkronos) – Mark, fondatore di Meta, e Elon, mente dietro Tesla, mettono da parte ilche si promettono da mesi. La vicenda ha avuto inizio quandoha sorpreso tutti con un tweet affermando di essere “pronto per una lotta in gabbia”., CEO di Meta, ha prontamente risposto con unprovocatorio, chiedendo adi “mandare la posizione”. Tuttavia, nel corso degli ultimi giorni,ha annunciato sul suo profilo social di aver proposto una vera e propria data per l’evento. L’organizzatore di combattimenti dell’Ultimate Fighting Championship, Dana White, si è persino offerto di rendere la sfida una competizione ufficiale a scopo benefico. Ma le cose hanno preso una svolta ...

, dal canto suo, ha affermato la scorsa settimana di prepararsi per la lotta sollevando pesi, con uno stile tutto suo: "Non ho tempo per allenarmi, quindi li porto semplicemente al lavoro". L'...E penso di poter dire, esattamente con quelle risorse sottratte alla Sanitàper far ... Ad Occhiuto l'idea di un combattimento tra Elone Mark Zuckerberg piace davvero tanto. A me, ...Non solo politica: anche Elonha offerto gratis il supporto di Twitter per incentivare la ... Questa decisione ha sollevato da subito i sospetti di una parte dell'opinioneamericana che ...

Musk pubblica il messaggio (privato) che ha fatto ritirare Zuckerberg ... Adnkronos

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Mark Zuckerberg, ceo e proprietario di Meta Platforms, ha detto che è "ora di voltare pagina" rispetto al Cage Fight con Elon Musk ...