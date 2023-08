Alvaroha segnato e Paulo Dybala ha esultato insieme con lui. Chissà quanto Mourinho e i tifosi della Roma avrebbero voluto assistere a questa scena. Magari non una, ma una ventina di volte (o più) ......Madrid e non ci poteva essere esordio migliore per Alvaroche ha sbloccato la partita (poi finita 3 - 1) alla fine del primo tempo. "I padrini hanno portato fortuna" , questo il...Idem per Alvaro, destinato a rimanere all'Atletico Madrid per il dispiacere di Mourinho e ... La Joya oggi ha salutato sui social anche Nemanja Matic con un bel, nonostante il divorzio ...

Morata, il messaggio a Dybala che fa sospirare i tifosi della Roma Corriere dello Sport

Dopo il gol con l'Atletico, Alvaro ha condiviso una storia su Instagram dedicata alla Joya e a Oriana: "Avete portato fortuna" ...La coppia di amici si è riunita in questi giorni a Madrid. Ieri l'esordio in Liga per lo spagnolo che ha subito timbrato il cartellino davanti all'argentino ...