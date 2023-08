Mondo accademico in lutto | morto Francesco Alberoni | stimato sociologo

Leggi su notizie

(Di martedì 15 agosto 2023) Un graveha colpito il, la scomparsa diè un colpo al cuore per tutti: losi è spento all’età di 93 anni L’intero Paese piange la scomparsa di. Il notoed apprezzatissimo scrittore si è spento a Milano all’età di 93 anni. Viene ricordato per essere stato il primo studioso italiano a scrivere di “sociologia dei consumi“. Non solo visto che veniva considerato come il più importante studioso internazionale dei “movimenti collettivi“. Senza dimenticare, inoltre, per quello che ha dato nello studio dell’amore e molto altro. Tanto è vero che, nel ’79, pubblicò il saggio “Innamoramento e amore”. Fu un grandissimo successo in tutto il ...