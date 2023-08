Mondiali femminili | Spagna in finale | battuta la Svezia

La Spagna supera la Svezia per 2 - 1 e approda alla finale del campionato del mondo femminile di calcio in svolgimento in Australia e Nuova Zelanda, All''Eden Park' di Auckland tutto si decide negli ...La Spagna vola in finale. Affronterà la vincente fra Australia e Inghilterra, in programma domani. Battuta la Svezia per 2 - 1 nella prima semifinale del campionato mondiale di calcio femminile. ...Le pagelle di Spagna - Svezia 2 - 1 con i voti alle protagoniste e il tabellino del match valido per la semifinale dei2023 di calcio femminile . Le scandinave vengono sconfitte in una gara rocambolesca e vengono eliminate dalla rassegna iridata al penultimo atto. I gol tutti nel finale, con Paralluelo, ...

Mondiali femminili, la panchina dell’Italia porta allo scontro Ulivieri e Morace Virgilio Sport

La Spagna si è qualificata per la prima volta nella sua storia alla finale dei Mondiali di calcio femminile battendo la Svezia per 2-1 nella semifinale giocata oggi davanti ai 42.137 spettatori dell'E ...Paralluelo e Carmona Garcia portano le iberiche all'ultimo atto. Inutile la rete di Blomqvist ...