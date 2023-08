Mondiali femminili | la Spagna batte la Svezia ed è in finale

(Di martedì 15 agosto 2023) Lasi è qualificata per la prima volta nella sua storia alladeidi calcio femminilendo laper 2-1 nella semigiocata oggi davanti ai 42.137 spettatori dell’Eden Park di Auckland. Ancora una volta, protagonista dell’incontro è stata la 19enne Salma Paralluelo, ex quattrocentista che soltanto l’anno scorso ha abbandonato l’atletica per dedicarsi esclusivamente...

Per la prima volta nella sua storia la Spagna è in finale ai Mondiali femminili. In semifinale la nazionale allenata da Jorde Vilda ha battuto 2 - 1 a Auckland la Svezia, numero 3 del ranking Fifa dietro Stati Uniti (che aveva eliminato a sorpresa negli ottavi).

La Spagna si è qualificata per la prima volta nella sua storia alla finale dei Mondiali di calcio femminile battendo la Svezia per 2-1 nella semifinale giocata il 15 agosto 2023.