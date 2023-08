Mondiali femminili 2023 | risultati e classifiche

(Di martedì 15 agosto 2023) Tutto pronto per i. La rassegna continentale femminile si svolgerà in Australia e Nuova Zelanda. Anche le azzurre del Ct Milena Bertolini saranno ai nastri di partenza, inserite nel girone nel G. L’Italia debutterà lunedì 24 luglio contro l’Argentina e a seguire dovrà vedersela contro Svezia (29 luglio) e Sudafrica (2 agosto). Le partite delle azzurre potranno essere seguite sui canali Rai, in particolare su Rai Sport. Le altre partite sono disponibili sulla piattaforma UEFA.TV. Girone A Svizzera 5 Norvegia 4 Nuova Zelanda 4 Filippine 3 Girone B Australia 6 Nigeria 5 Canada 4 Irlanda 1 Girone C Giappone 9 Spagna 6 Zambia 3 Costa Rica 0 Girone D Inghilterra 9 Danimarca 6 Cina 3 Haiti 0 Girone E Olanda 7 Stati Uniti 5 Portogallo 4 Vietnam 0 Girone F Francia 7 Giamaica 5 Brasile 4 Panama 0 Girone ...

La partita Spagna D - Svezia D di Martedì 15 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per le semifinali deiAUCKLAND - Martedì 15 agosto 2023 , alle ore 10:00 verrà disputato Spagna D - Svezia D , match valido per la semifinale della Coppa del Mondo Femminile . Ricordiamo che nell' ultima ...Tutte le informazioni sulla data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di Spagna - Svezia , match valevole come prima semifinale dei2023 di calcio femminile in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda . La compagine iberica, dopo aver battuto 2 - 1 l'Olanda ai quarti di finale, va a caccia di un posto nell'ultimo ...Il regolamento di Spagna - Svezia, semifinale deidi calcio2023 . All'Eden Park di Auckland, in Nuova Zelanda, le iberiche sfidano le rivali scandinave con l'obiettivo, per entrambe, di volare in finale: ma cosa succede in caso di ...

È stata una semifinale incredibile quella del Mondiale Femminile tra Spagna e Svezia. La partita alla fine si è conclusa sul 2-1 per le Furie Rosse, che hanno gestito molto bene la gara, che ha ...