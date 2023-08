Molde-Klaksvik Champions League | 15-08-2023 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 15 agosto 2023) Continua il sogno dei faroesi del, che possono permettersi di andare in casa dela giocare per 2 risultati su 3 dopo il 2 a 1 della gara d’andata. Prima vittoria interna in questa fase dellaper la squadra di Hoseth, che però tuttavia ha anche conosciuto la prima sconfitta in campionato dopo 16 vittorie consecutive venerdì InfoBetting: Scommesse Sportive e