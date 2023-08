Moglie Soumahoro | indagato il fotografo che ha diffuso le sue foto osè

(Di martedì 15 agosto 2023) IlElio Leonardo Carchidi è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Roma per aver, tramite il suo blog,risalenti a una decina di anni fa raffiguranti Liliana Murekatete,del deputato Aboubakar, seminuda, senza, secondo la donna, avere l'autorizzazione della stessa per la pubblicazione.

Carchidi, al momento, respinge le accuse: "Non ci ha guadagnato nulla, dopo che sono apparse su altri siti le ha immediatamente rimosse dal blog, non sapeva nemmeno chi fosse", sostiene il ...Un'indagine della Procura di Roma vede stavolta Liliane Murekatete ,del deputato Aboubakar(che sta preparando un nuovo libro dal titolo Manifesto degli invisibili ) nel ruolo della vittima e non di accusata. Poche settimane fa, all'inizio di luglio, ...... l'autodifesa televisiva di Aboubakarfu un disastro dietro l'altro. Il deputato eletto ... La seconda sottolineò il " diritto all'eleganza " di sua: un "diritto" più che legittimo, se ...

Indagato il fotografo delle foto alla moglie di Soumahoro: «Erano ... Open

La Procura di Roma apre un fascicolo: via agli interrogatori. Per Liliane Murekatete "la pubblicazione delle foto di 10 anni fa non era mai stata autorizzata, ...