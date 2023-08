Milan | nuovo nome per la difesa | gioca nel Paok Salonicco

(Di martedì 15 agosto 2023) Ilvaluta le alternative per rinforzare la. Non c'è solo ildi Marco Pellegrino dell'Atletico Platense, ma...

Ilè in cerca di un difensore per rinforzare il reparto arretrato di Pioli con uninnesto. E gli occhi dei dirigenti rossoneri sono puntati su due profili. Il primo è quello di Marco ...Rimarrà da vice Giroud o verrà valorizzato con unprestito in Serie A Genoa e Cagliari ... Ilstudia il piano per l'attacco.Adesso, ilPassarella è destinato al grande palcoscenico europeo, come aveva predetto Palermo. Saranno giorni decisivi:- Pellegrino, si infiamma la nuova pista del mercato rossonero.

Milan, nuova pista per la difesa: trattativa per Pellegrino Calciomercato.com

Juventus e Milan si danno battaglia per un altro gioiellino a centrocampo: l'accordo, però, è già stato trovato ...Ultimare le ultime operazioni in entrata e piazzare gli esuberi in uscita. Le due missioni principali del calciomercato del Milan sono sostanzialmente queste, un mercato che ha già regalato una vera e ...