Milan | il Fenerbahce non molla Krunic | la posizione dei rossoneri

Leggi su calcionews24

(Di martedì 15 agosto 2023), ilnon, ma l’offerta rimane bassa: la dirigenza rossonera valuta allora il rinnovo Continua il pressing delper Rade. I gialloblu di Istanbulo puntano sull’offerta di ingaggio sui 3,5 milioni, che supera di netto quello che il centrocampista prende attualmente dal. Tuttavia, l’offerta per il cartellino rimane bassa e non convince i. Ilsi è spinto fino a 7 milioni, ma ilnon cederàa meno che di offerte irrinunciabili. Anche perché le amichevoli estive hanno dimostrato che Pioli vede nel bosniaco un titolare, fino al rientro di Bennacer. Per questo motivo, come riportato da Tuttosport, Furlani lavora ...