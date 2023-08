Migranti | tensione e caos nell’area di preidentificazione a Porto Empedocle | sospesi gli arrivi da Lampedusa per timore di disordini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 agosto 2023) Momenti di fortecon rischio di una rivolta da parte dei, nella tarda serata di ieri,di pre-identificazione creata all’estremità deldi, in provincia di Agrigento. Durante la distribuzione di panini e bottigliette d’acqua, ipresenti – circa 1100 – si sono accalcati, chiedendo ripetutamente da mangiare. Sono intervenuti i poliziotti, carabinieri e finanzieri in assetto antisommossa, che però hanno faticato a gestire tante persone, sistemate in un’area che non è assolutamente attrezzata per questi numeri. Dopo idi ieri sera, durante i quali per s’è temuto che potesse scoppiare una rivolta, il prefetto ha deciso di sospendere gli spostamenti con i traghetti di ...