Migranti: ragazzo muore durante viaggio per Lampedusa Agenzia ANSA

Un ragazzo egiziano è morto, pare per esalazioni di benzina, mentre era su un barcone carico di migranti che stava facendo rotta verso Lampedusa. Le condizioni del mare non sono più buone, durante la ...Si sono concluse le operazioni di sbarco di 76 migranti (provenienti da Egitto, Eritrea, Etiopia e Siria) soccorsi dalla Life Support di Emergency. Tra di ...