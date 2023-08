Migranti | Piantedosi fiducioso | svelato nuovo ‘piano sicurezza’

Leggi su notizie

(Di martedì 15 agosto 2023) In merito alla questione relativa aiil ministro dell’Interno, Matteo, ha rilasciato una intervista ai microfoni del quotidiano “Il Messaggero” Arrivano grandi novità dal governo, in particolar modo dal ministero dell’Interno, per quanto riguarda la questione dei. A raccontarlo ci ha pensato direttamente il politico inquadrato in foto. Si tratta di Matteoche ne ha parlato in una intervista al ‘Messaggero‘. Tanto da svelare anche unpiano sicurezza per iconsiderati “pericolosi“. Ed, allo stesso tempo, anche quello di rafforzare il sistema di sicurezza grazie a degli interventi mirati e specifici. Entro il mese di settembre si vuole applicare un provvedimento, magari con assunzioni e maggiori risorse finanziarie. Il ministro ...