(Di martedì 15 agosto 2023) (Adnkronos) – Raddoppiano in un anno glideiin Italia. Secondo i dati contenuti nel dossier Viminale, gli arrivi sono passati da 41.435 nei primi sette mesi del 2022 a 89.158 nello stesso periodo di quest'anno, facendo registrare una variazione percentuale del 115,18%. Sul totale delle persone arrivate 10.285 sono minori non accompagnati. In particolare 64.764sono stati soccorsi a seguito di eventi Sar, 3.777 sono stati soccorsi da ong (lo scorso anno i salvataggi erano stati 6.224) mentre sono 24.394 (+27,36%) quelli arrivati con gliautonomi. La Tunisia è il primo paese di partenza (61,34% pari a 54.693) seguito dalla Libia con il 33,73% delle partenze (30.075). Aumentano anche i rimpatri che sono passati da 2000 a 2.561 (+28,05%). Nell'ambito dell'ampliamento ...

Migranti, numero sbarchi più che raddoppiato nel 2023 Adnkronos

Quota 100 superata. Non sono i conteggi per la pensione di un lavoratore, bensì il conteggio delle migliaia di persone sbarcate sulle nostre coste da ...(Adnkronos) – Raddoppiano in un anno gli sbarchi dei migranti in Italia. Secondo i dati contenuti nel dossier Viminale 2023, gli arrivi sono passati da 41.435 nei primi sette mesi del 2022 a 89.158 ne ...