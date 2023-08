(Di martedì 15 agosto 2023) I dati contenuti nel report del Viminale: nei primi sette mesi dell'anno arrivati 89.158 profughi con un aumento del 115,18%. Tunisia primo paese di partenza, poi la Libia Raddoppiano in un anno glideiin Italia. Secondo i dati contenuti nel dossier Viminale, gli arrivi sono passati da 41.435 nei primi sette mesi del 2022 a 89.158 nello stesso periodo di quest’anno, facendo registrare una variazione percentuale del 115,18%. Sul totale delle persone arrivate 10.285 sono minori non accompagnati. In particolare 64.764sono stati soccorsi a seguito di eventi Sar, 3.777 sono stati soccorsi da ong (lo scorso anno i salvataggi erano stati 6.224) mentre sono 24.394 (+27,36%) quelli arrivati con gliautonomi. La Tunisia è il primo paese di partenza (61,34% pari a ...

Migranti, numero sbarchi più che raddoppiato nel 2023 L'Identità

