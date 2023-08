commenta Gli sbarchi dinei primi sette mesi del 2023 sono più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A indicarlo sono i dati del, secondo cui igiunti sulle nostre coste sono stati 89.158 rispetto ai 41.435 di gennaio - luglio 2022, con un aumento del 115,18%. Il principale Paese di partenza verso l'Italia è ...Pochi giorni dopo la diffusione della circolare del, che di fatto interrompe le procedure ... Domani ad esempio arriverà ad Ancona la nave Humanity 1, con 106a bordo. "Ancona ha già ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca, verso 100mila sbarchi: numeri aumentati di oltre il 100% In base ai dati diffusi dal, il numero di persone arrivate nel ...

Migranti, il Viminale: nel 2023 sbarchi più che raddoppiati TGCOM

I numeri del Viminale relativi ai primi 7 mesi dell'anno. I delitti sono diminuiti del 5,4%, stabili gli omicidi ma quelli attribuibili alla criminalità organizzata sono in diminuzione del 36,3% ...Cresce del 115% il numero dei migranti arrivati via mare in Italia nel 2023. Dai dati diffusi dal Viminale, nei primi sette mesi dell’anno, sono stati 89.158 le persone arrivate in Italia, a fronte di ...