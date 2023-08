Migranti | i dati del Viminale | nel 2023 più che raddoppiati gli arrivi | +115 | 2% Quintuplicati gli sbarchi dalla Tunisia

(Di martedì 15 agosto 2023) Da 41.435 nei primi sette mesi del 2022 a 89.158 nello stesso periodo di quest’anno: questi i numeri deisbarcati in Italia da gennaio a fine luglio, con una variazione percentuale del 115,18%. Mentre il conteggio complessivo ha superato i centomilaproprio alla vigilia di Ferragosto, è lo stessoguidato dal ministro Piantedosi a fare il punto sui numeri ufficiali nel tradizionale dossier sui primi sette mesi dell’anno in corso. Nello specifico, sul totale delle persone arrivate, 10.285 sono minori non accompagnati. 64.764 sono iche sono stati soccorsi a seguito di eventi Sar, 3.777 sono quelli soccorsi dalle ong (lo scorso anno i salvataggi erano stati 6.224) mentre sono 24.394 (+27,36%) quelli arrivati con gliautonomi. 54.693 le persone che sono arrivate ...

commenta Gli sbarchi dinei primi sette mesi del 2023 sono più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A indicarlo sono idel Viminale, secondo cui igiunti sulle nostre coste sono stati 89.158 rispetto ai 41.435 di gennaio - luglio 2022, con un aumento del 115,18%. Il principale Paese di partenza verso l'...... è molto complessa: isbarcati in Italia nel 2023, stando aidel 14 agosto, sono 99.771 , il triplo di quelli sbarcati nello stesso periodo nel 2021 e il doppio di quelli del 2022. In ...Sono in totale quasi centomila iarrivati fino al 14 agosto - Dal 1 gennaio 2023 al 14 agosto 2023 sono sbarcati 99.771 secondo quanto riportano idel Dipartimento della Pubblica ...

Migranti, i dati del Viminale: nel 2023 più che raddoppiati gli arrivi: +115,2% Il Fatto Quotidiano

Cresce del 115% il numero dei migranti arrivati via mare in Italia nel 2023. Dai dati diffusi dal Viminale, nei primi sette mesi dell’anno, sono stati 89.158 le persone arrivate in Italia, a fronte di ...Gli sbarchi di migranti nei primi sette mesi del 2023 sono più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A indicarlo sono i dati del Viminale, secondo cui i migranti giunti sulle ...