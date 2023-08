Meteo Roma del 15-08-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 agosto 2023)Ben ritrovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino te stabile con cieli sereni o poco nuvolosi maggiori addensamenti al Nordest al pomeriggio instabilità momento su Alpi e Appennino settentrionale con acquazzoni e temporali con locali sconfinamenti specie sulla Liguria variabilità asciutta in serata residue precipitazioni sulle Alpi del Piemonte sereno o poco nuvoloso altrove al centro al mattino nuvolosità bassa lungo le regioni tirreniche Serena altrove al pomeriggio instabilità momento con acqua e locali temporali nelle zone interne e soleggiate altrove in serata a fenomeni in esaurimento con ampie schiarite su tutti i settori a sud cieli sereni o poco nuvolosi al mattino al pomeriggio azioni locali temporali in sviluppo sui rilievi appenninici soleggiato altrove in serata torna la stabilità su tutti i settori con prevalenza di cieli ...