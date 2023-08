Meteo | quando finisce il caldo Giuliacci avvisa | Prima di questa data

(Di martedì 15 agosto 2023) I prossimi giorni e settimane porteranno un'ondiintenso su tutto il territorio italiano, secondo le ultime previsionirologiche. L'alta pressione subtropicale si stabilirà sull'Italia per un periodo lungo, scoraggiando l'arrivo di perturbazioni. A fare il punto delnel giro di boa di Ferragosto è il sito del colonnello Mario, che sottolinea un dato su tutti: non ci sono le condizioni per l'arrivo di perturbazioni dall'Atlantico nemmeno nelle tendenzea 10 giorni. Insomma, sole ea oltranza con qualche temporale locale sulle zone alpine. L'energia atmosferica alimentata dal calore è tanta e non sono esclusi eventi estremi e violenti, come avvenuto a Bardonecchia, nell'alta Val Susa, dove una franna a monte ha provocato ...

... che sottolinea un dato su tutti: non ci sono le condizioni per l'arrivo di perturbazioni dall'Atlantico nemmeno nelle tendenzea 10 giorni. "Perturbazioni sempre più forti", Giuliacci mette in ...Purtroppo è solo una questione die la programmazione non ha aiutato, non è andata a suo favore. È difficileti trovi in queste condizioni, lei è una grande giocatrice e sono sicura che ...Che forse ha evitato una tragedia, visto che molti camper sono stati trascinati via dalla furia di un fenomenodevastante e inaspettato. "ho sentito dei rumori provenienti da fuori, ho ...

Meteo: FINE AGOSTO, una Goccia Fredda potrebbe addirittura anticipare la fine dell'Estate, vediamo quando iLMeteo.it

Il bel tempo sarà assicurato sulla quasi totalità delle regioni ... sarà un’escalation che raggiungerà probabilmente il suo apice nel weekend 19-20 agosto o anche dopo quando si potranno toccare i ...I prossimi giorni e settimane porteranno un'ondata di caldo intenso su tutto il territorio italiano, secondo le ultime previsioni ...