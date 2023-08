Meteo oggi | Ferragosto di fuoco e caldo aumenta da domani

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 15 agosto 2023) Si va verso temperature di 40 gradi nel weekend del 19 e 20 agosto Il, 15 agosto, riserva all’Italia undicomplice l’anticiclone Nerone:e temperature ben oltre i 30 gradi al Centro e al Nord, mentre in altre zone – come Toscana e Sardegna – si arriva a picchi di 36 e 37 gradi. Il trend proseguirà anchee nei prossimi giorni, fino al ‘record’ del mese di agosto nel weekend del 19 e del 20, quando diverse città – compresa Roma – si avvicineranno ai 40 gradi. Il bel tempo sarà assicurato sulla quasi totalità delle regioni, soltanto sul Trentino Alto Adige e sul Cadore – come evidenzia il.it – potranno scoppiare dei temporali nel corso del pomeriggio e sera di. Ma a parte il ...