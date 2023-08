Meteo | Ferragosto bollente | dove picchierà più forte l’anticiclone

(Di martedì 15 agosto 2023) Stop alla tregua: il caldo torna a dominare su gran parte del Bel Paese incendiando ile i giorni seguenti. Sul banco degli imputati c’èafricano Nerone. Irologi prevedono che Neroneduro per almeno dieci giorni, fino al 23 o al 24 agosto. O forse addirittura più a lungo.Nerone riporta il caldo in Italia Queste le previsioni, in generale: farà bello, con cielo limpido, sulla maggior parte dello Stivale: le temperature saliranno oltre i trenta gradi soprattutto nelle regioni del Centro-Nord;Sud più fortunato, con le correnti d’aria fresca in arrivo da settentrione che dovrebbero mitigare parzialmente il caldo africano. Per il 15 agosto,, si prevede cielo soleggiato e temperature calde su quasi tutta Italia. Possibili ...

... accessibile -permettendo - anche l'area Super Tubing, per divertirsi sulle discese con i ... Bellagio, ma anche Dervio e Colico sono fra le mete più gettonate per chi vuole passare il...Gli eventi targati Trento Aperta animeranno la settimana dicon numerose occasioni per vivere l'estate cittadina all'insegna del divertimento e della ...il sito in caso di condizioni...E' prevista allertaper l'afa. Sarà un caldocon temperature in aumento. Non trascuriamo l'allerta per l'afa e godiamoci questa splendida giornata. Per oggi è tutto, grazie per l'...

Meteo, l'ondata rovente di Ferragosto. La mappa di Giuliacci: dove colpisce il caldo Il Tempo

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Sole e bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso in Sicilia per la giornata di Ferragosto. Temperature massime tra i 28 ed i 32 gradi. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionic ...