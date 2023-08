Meloni tra luci e ombre | colpaccio la tassa sulle banche Ma che autogol la gita in Albania della premier

chi inaspettatamente sale c'è la Lega di Matteo Salvini, il leader del Carroccio ha condotto il ... leggi anche Nuovi decreti del governo, cosa c'è d'importante 5 misure da approfondire ...Giorgiaveleggia avanti e indietrola Puglia e l'Albania. Solo alle 17 di ieri, a venti ore dal disastro, farà una dichiarazione di solidarietà, assicurando un rapido intervento. Speriamo ......dei freni all'immigrazione illegale E Giorgianon vanta forse di aver spinto l'intera Europa a un accordo con la Tunisia Il dossier di Ferragosto del Viminale fotografa la distanza...

Il dilemma tra identitarismo e compromesso determinerà la longevità di Meloni Linkiesta.it

Di Monica Guerzoni La premier ha accettato l’invito del premier Edi Rama: raggiungerà le coste albanesi con un traghetto di linea. Tra poche ore il rientro in… Leggi ...Come non avrebbe potuto esser profondamente rattristata un'intellettuale del calibro di Giorgia Meloni per la scomparsa di un altrettanto intellettuale di pari grado quale Francesco Alberoni, 'scritto ...