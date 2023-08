(Di martedì 15 agosto 2023) Dice di sentirsi assediata e quindi di non riuscire a rilassarsi. Persino il resort di trulli in Puglia per quanto isolato e discreto è stato violato, si dice, con i droni. Sono le spine della prima ...

Il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, a cui è stato preferito come commissario il generale Figliuolo, è in pressing su Palazzo Chigi:dice che sono stati stanziati 4,5 ......detriti che ha colpito Bardonecchia siano state ritrovate - ha dichiarato via social Giorgia... Sgomberata anche l'area vicina alla stazione per unadi gas. Nella cittadina piemontese era in ...dei tesserati: in Emilia - 43%, in Veneto - 26%, in Piemonte - 28%. Il partito guidato da Matteo Salvini , attuale ministro delle Infrastrutture del governo, come raccontato da La ...

Meloni, “fuga” in Albania. I dieci dossier che scottano per un autunno difficile Tiscali Notizie

La premier si sentiva assediata nel resort di trulli in Puglia. Ha preso un traghetto (di linea) ed è andata a trovare il premier Edy Rama ...Toccata e fuga in Albania per il premier Giorgia Meloni. Il capo del governo sospende le vacanze in Puglia per accettare l’invito del primo ministro dell’Albania Edi Rama. Un blitz di poche ore a ...