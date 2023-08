Meloni a rotative unificate | altre balle sul salario minimo

(Di martedì 15 agosto 2023) La presidente del Consiglio Giorgiadeve essersi accorta che ogni tanto fingere di rilasciare un’intervista, abbandonando i video preconfezionati sui social e i suoi “punti stampa” senza stampa rimane una buona idea. Ha deciso quindi di farsi intervistare contemporaneamente da La Stampa, Repubblica e Corriere della Sera per provare a recuperare il tempo perso. L’effetto straniante è di un’apparizione a giornali unificati. Ci sta, è nella sua natura.a ruota libera Inevitabile è il passaggio sul, l’unico colpo finora messo a segno da un’opposizione in ordine sparso che su un punto comune sta mettendo in crisi il governo. La raccolta firme sulla piattaforma onlinesubito.it per sostenere la rapida approvazione della proposta unitaria firmata da ...

Per la petizione sul salario minimo arrivano 100mila firme, mentre Giorgia Meloni racconta altre balle a rotative unificate.