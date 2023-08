Masters 1000 Cincinnati 2023 | splendida prestazione di Musetti | Evans annichilito in due rapidi set

(Di martedì 15 agosto 2023) Lorenzooffre una grandee superando in due set Danielconquista l’accesso al secondo turno deldi. Un’ottima prova da parte del numero due d’Italia, che si impone con il punteggio di 6-4 6-3 al termine di una partita in cui ha fatto testa di corsa sin dalle prime fasi. L’allievo di Simone Tartarini si regala così un’ulteriore chance di dare del filo da torcere a Daniil Medvedev dopo averci perso la scorsa settimana negli ottavi a Toronto. I due si ritroveranno di fronte domani nei sedicesimi. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Si inizia conal servizio che va subito sul 40-15, ma due ottimi punti di Lorenzo e due regali del britannico portano Lorenzo avanti di un break. ...

Jannik Sinner ha finalmente scollinato, per utilizzare una metafora ciclistica. A Toronto ha vinto il primodella sua ancor verde storia tennistica. In finale, nella notte fra domenica e ieri, ha triturato il malcapitato australiano De Minaur in due set (6 - 4, 6 - 1) scalando il numero 6 del ...... Stan Wawrinka (ATP 51) ha sconfitto 6 - 3 6 - 7 (5/7) 6 - 3 lo statunitense Brandon Nakashima (73) e si qualificato per il secondo turno deldi Cincinnati. Luned il match stato ...E ha appena vinto, come se non bastasse, il suo primo, quello di Toronto. Chi segue il re del tennis azzurro, ribattezzato volpe per via dei suoi capelli rossicci, che tanto ricordano il ...

Rafael Nadal aveva previsto all'inizio dell'anno che Jannik Sinner avrebbe vinto nel 2023 il suo primo Masters 1000 in carriera."Talento e valori: Jannik Sinner i miei complimenti e grazie, non solo per la vittoria al Master 1000 di Toronto, ma soprattutto per l'intervista di ieri sera al Tg1 . (ANSA) ...