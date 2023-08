Massimo Segre | “Io sempre fedele alla Signora Seymandi | quello che ho fatto non è violenza”

... la donna lasciata pubblicamente dal finanziere e accusata di avergli messo le corna , ecco che arriva la verità sull'episodio ormai diventato virale di. Il manager spiega il perché di quella ...Ovviamente la "storia" è quella delle nozze saltate tra Cristina Seymandi, ex collaboratrice dell'ex sindaca di Torino Chiara Appendino, e, finanziere e commercialista durante la festa ...Il caso della rottura tra Cristina Seymandi enon finisce qui. Dopo il video del discorso in cui il manager ha di fatto spezzato i sogni di fiori d'arancio per la Seymandi, sono esplose diverse polemiche. C'è chi sta dalla parte di ...

La battaglia tra Massimo Segre e Cristina Seymandi diventa legale: incaricati gli avvocati Open

"Sarà un'istruttoria accurata e approfondita, come peraltro facciamo sempre". Agostino Ghiglia, un passato da leader piemontese e parlamentare di Alleanza Nazionale [...]e poi del Pdl, oggi esponente ...