Marx è vivo e lotta insieme a noi Perfino in Italia

(Di martedì 15 agosto 2023) Il rilancio dell’attualità del pensieroiano, di cui riferisce con dovizia di interessanti spunti l’ultimo numero di Millennium, pare una conseguenza inevitabile del modello dominante di sottosviluppo del pianeta che ci sta mandando tutte e tutti a ramengo. Pare in effetti difficile, anche per il più ottuso fan del capitalismo, non capire che le gravi problematiche cui siamo di fronte, e che mettono a repentaglio la sopravvivenza stessa della specie umana, dal cambiamento climatico alla guerra, dalle pandemie alla criminalità organizzata, dalle disuguaglianze crescenti alla desertificazione sociale, culturale ed economica del pianeta, derivano in modo più o meno immediato dall’adozione di un sistema feticistico che pone l’accumulazione esasperata e tendenzialmente infinita del capitale al di sopra di ogni altro obiettivo e valore. Nell’attuale momento storico, ...