Martedi 15 Agosto 2023 Sky Cinema | Tramite Amicizia

Prima Lettura Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso ...Nelle prossime settimane usciranno gli altri 8 episodi, che saranno trasmessi a cadenza settimanale, con il nuovo episodio trasmesso ogni martedì dal 15al 3 ottobre . Ogni episodio andrà a ...... 2° incontro dalle 2 sul Grandstand La programmazione su Sky Sport Il 'Western & Southern Open', secondo Masters 1000 in preparazione degli US Open, sarà tutto live fino a domenica 20su Sky ...

Almanacco di oggi martedì 15 agosto: il tifone che salvò il Giappone la Repubblica

Il 15 agosto 1281 la flotta di Kublai Khan era all’ancora nella baia di Hakata, pronta a invadere il Giappone. Ma in soccorso del Sol levante arrivò la tempesta ...Sarà un Ferragosto con protagonista il calcio femminile quello di oggi, martedì 15 agosto. In programma, infatti, c'è la prima semifinale dei Mondiali femminili in corso di svolgimento in Nuova Zeland ...