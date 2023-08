Mario Rui si è ridotto l’ingaggio da 2 | 5 a 2 milioni | l’agente non ha voluto commissioni Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 15 agosto 2023) Ieri il Napoli ha ufficializzato il rinnovo diRui per altre due stagioni, fino al 2026. Oggi dell’accordo per il prolungamento del terzino portoghese scrive ladello Sport. La rosea spiega cheRui si è abbassatoa 2(contro i 2,5 percepiti in precedenza) pur di rinnovare e che il suo procuratore,Giuffredi, non haper l’operazione. Ladello Sport scrive: “Il rapporto tra i due è sempre stato di profonda stima e anche i momenti di disaccordo sono stati superati in modo costruttivo. Questo è proprio uno di quei casi: il giocatore si è messo a disposizione per ridursima prolungando la permanenza.passa da 2,5 ...