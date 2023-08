“Maria De Filippi intervistata dal TG1 mentre è in vacanza” | l’equivoco social fa sorridere il web ma qualcuno ci ha creduto

(Di martedì 15 agosto 2023) “Dedal TG1è in“. La didascalia che il profilo Twitter Cinguetta Rai usa a corredo di uno scatto che vede una donna protagonista di un servizio del TG1 scatena l‘ilarità del web. Il motivo? L’assomiglia non poco aDe. Il tweet è chiaramente ironico, ma molti utenti ci hanno, al punto che l’utente ha dovuto chiarire: “Vi prego, molti ci stanno credendo. Non è lei ma una signora che le assomigliava parecchio”. Effettivamente la conduttrice è sì in, ma ad Ansedonia, la tradizionale meta delle sue vacanze estive. Suicircola uno scatto che vedeDeposare per una foto ...

...NDG ha rilasciato una lunga intervista a Lorella Cuccarini per la rubrica web Dimmi di Te in cui ha rivelato come è cambiata la sua vita dopo la partecipazione al talent show diDe. ...Una storia d'amore nata a 'Uomini e Donne' è terminata. Veronica Rimondi e Matteo Farnea si sono lasciati. A distanza di poco più di un anno dalla scelta nel dating show diDe, l'ex tronista ha annunciato la rottura con l'ex corteggiatore. 'Non è minimamente una cosa che m'aspettavo. Non è minimamente una cosa voluta da me. Soprattutto non è una cosa di cui ...Brundisium.net Tweet Sarà Mattia Zenzola, vincitore della trasmissione televisiva di successo Amici diDe, l'ospite d'onore del PREMIO DELFINO manifestazione sportiva di interesse nazionale dedicata al talento e diretta artisticamente da Rosanna Tersicci. Come consuetudine la kermesse si ...

Maria De Filippi, retroscena confessato da Rudy Zerbi: «Non l'aveva mai fatto prima» leggo.it

NDG è stato uno degli allievi della ventiduesima edizione di Amici. Ospite dell'ultima puntata di Dimmi di te, il format web condotto da Lorella Cuccarini, il cantante ha ricordato la sua esperienza ...Maria De Filippi sta trascorrendo le prime vacaze estive senza Maurizio Costanzo, venuto a mancare il 24 febbraio 2023. La conduttrice di Amici ha deciso di trascorrere i giorni di ...