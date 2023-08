Marchetti | «Mercato Inter? C’era un bisogno Sull’attacco difficoltà»

Leggi su inter-news

(Di martedì 15 agosto 2023) L’ha due settimane e tre giorni per completare al meglio unnon certo entusiasmante né migliorativo. Il giornalistasostiene che un obiettivo sia stato raggiunto, pur avendo incontrato delleevidenti a tutti. Ne ha parlato ospite a Sky Sport 24. LE MANCANZE – Lucaprova a evidenziare anche quanto fatto di buono, non solo gli errori: «L’ha avuto un’estate travagliata, dalla questione Romelu Lukaku a Gianluca Scamacca. Ci sono state valutazioni con l’allenatore sul discorso di Folarin Balogun, poi c’è stata la virata su Marko Arnautovic. Magari non avrà la futuribilità di Balogun, ha un costo completamente diverso ma l’aveva la necessità di un attaccante che facesse combaciare lato economico e tecnico. Poi se il ...