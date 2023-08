Mandello del Lario Lecco | bimba di 11 anni si tuffa nel lago ma non riemerge

commenta ALario (Lecco) una bambina di 11 anni non è più riemersa dopo che si è tuffata nel lago. La piccola, che stava trascorrendo il Ferragosto sulla sponda lecchese de l lago di Como insieme ...Una bambina senegalese di 11 anni è dispersa dopo che si era tuffata sulla sponda leccheselago di Como, aLario . La ragazzina era entrata in acqua in prossimità della focetorrente Meria , affollata di bagnanti per il Ferragosto, ma non è più riemersa. L'allarme è scattato poco prima ...Sono in corso le ricerche di una bambina senegalese di 11 anni, dispersa dal primo pomeriggio di oggi nei pressi diLario (Lecco). Dalle prime informazioni, la bambina si sarebbe tuffata in acqua insieme al fratello più grande davanti alla focefiume Meria, ma non è più riemersa. La spiaggia, ...

Mandello Del Lario, ragazzina di 11 anni si tuffa e non riemerge ... IL GIORNO

La bambina stava facendo il lago alla foce del fiume nei pressi di Mandello del Lario quando non è più riemersa. Immediati i soccorsi ...La piccola è entrata in acqua in prossimità della foce del torrente Meria insieme al fratello più grande. E' stato proprio lui, non vedendola riemergere, ad allertare i soccorsi ...