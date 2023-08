Mancini spiega i motivi delle dimissioni | che bordata a Gravina!

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 15 agosto 2023) Le inaspettatedihanno sconvolto il calcio italiano. L’ex ct ha giustificato la sua scelta in una lunga intervista L’estate degli appassionati di calcio è stata senza dubbio segnata dalledi Robertodal ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana. Una decisione totalmente inaspettata, che ha colto di sorpresa anche la stessa FIGC, che si è dovuta subito mettere al lavoro per trovare un sostituto. Stando alle ultime indiscrezioni, in pole position per prendere il suo posto c’è Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli, che dovrebbe dunque interrompere il suo anno sabbatico per prendersi carico della Nazionale italiana. Le dichiarazioni di Robertoa La Repubblica L’ex ct Robertohato le sue ...