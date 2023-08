Mancini si difende | “Non ho ucciso nessuno Volevo i Mondiali | ma …”

Dimissioni, l'ex ct risponde e sidalle accuseC'è anche chi ha accusatodi essersi dimesso in un momento caldo per la Nazionale azzurra: 'Parlo con la Federazione dal 7 agosto.Ma il generale si: serve prima un piano articolato Sullo stesso argomento: La nomina di ... gli hanno mostrato anche i meme che lo vorrebbero altrimenti 'commissario': 'Al posto di, ......fatto sapere a Spalletti di esercitare l'opzione per il rinnovo di contratto e con una pec... questa non farebbe meraviglia." e anche: "De Laurentisil proprio brand, ma soprattutto ...

Nazionale, Mancini si difende: "Non ho ucciso nessuno" Fantacalcio ®

E' Spalletti il prescelto per allenare la Nazionale di calcio: annuncio entro il week end - Mancini si difende e accusa Gravina ...Arrivano le parole e lo sfogo di Roberto Mancini: il dimissionario commissario tecnico della Nazionale si difende dalle accuse ...