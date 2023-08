Mancini saluta la Nazionale e “ufficializza” Spalletti | “Gli auguro il meglio”

Willy GnontoRobertodopo le dimissioni dell'ex commissario tecnico della Nazionale Willy Gnonto, tramite Instagram,così Robertodopo le dimissioni da ct dell'Italia. IL MESSAGGIO - "...Il centrocampista dell'Arsenal e della Nazionale Jorginho ha salutato con un post sul proprio profilo Instagram l'ex commissario tecnico dell'Italia Roberto, che ha rassegnato ieri le sue ...Così su Instagram il centrocampista del Psg e della Nazionale italiana Marco VerrattiRoberto, ex ct azzurro che ieri ha rassegnato le sue dimissioni.

Mancini saluta l'Italia. Pessina: "Conquisteremo anche per te il sogno di tutti noi italiani" TUTTO mercato WEB

"Ho cercato di spiegare le mie ragioni a Gravina, gli ho detto che avevo bisogno di tranquillità, non me l'ha garantita e quindi mi sono dimesso".Roberto Mancini, ex ct della Nazionale Italiana, ha fatto il punto dopo le sue dimissioni: le parole a La Repubblica Roberto Mancini, ex ct della Nazionale Italiana, ha fatto il punto dopo le sue dimi ...