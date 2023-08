Mancini | ogni cittì è solo sul cuor della terra

... ed è pronto perciò a farne il capro espiatorio disconfitta. Ma anche perché la Nazionale non ... Anche chi non ha condiviso la scelta di, non può ignorare il senso di isolamento con cui il ...È nato così nel 2017 il Campo che da allora,anno, consente a una ventina di ragazzi , tra ... È rimasto colpito soprattutto dal superstite Enio, il piccolo, allora aveva sei anni, ...mossa è cauta ma decisiva. La sensazione è che una soluzione possa essere trovata, anche a ...all'Europeo già il 9 settembre e la Federazione deve scegliere l'erede di Roberto. 'La dead ...

La verità di Roberto Mancini sull'addio alla Nazionale: «Mi hanno ... Open

Dopo le dimissioni a sorpresa dal ruolo di ct della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, per la prima volta parla pubblicamente.Il presidente della Lega di serie A sulle dimissioni del c.t azzurro: «Ora un c.t serio e vincente, la panchina della Nazionale è fra le più belle del mondo» ...