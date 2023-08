(Di martedì 15 agosto 2023) AGI - "Misolo dimesso e miassunto tutta la responsabilità della decisione. Non mi. Avevo parlato con il presidente Gravina e cercato di spiegargli le mie ragioni. Non mimai permesso di accusare nessuno e mi ritrovo accusato".le parole di Roberto, che in una intervista a Repubblica spiega le ragioni che lo hanno portato, due giorni fa, a dimmettersi da Ct della Nazionale di calcio. "Ho cercato più volte di parlare con Gravina ed esporgli le mie ragioni", spiega il tecnico di Jesi. "Gli ho spiegato che in questi mesi mi doveva dare tranquillità, lui non l'ha fatto e io midimesso". Ancora: "Dovevo farlo prima? Può darsi. Ma io ho lasciato la Nazionale a 25 giorni dalla prossima partita, non tre. E penso ...

Piantato in asso da, furioso per modalità e tempi del divorzio, dopo aver condiviso un piano di rilancio che prevedeva la supervisione di Under 21 e Under 20,solo la guida della ...Le ragioni diha mai negato le offerte da parte di altri club, comprese le tentazioni dall'Arabia, ma dice diaverle mai prese in considerazione finchè sotto contratto con la ...L'Europa, come al solito,batte un colpo. LUNA È l'estate in cui la Russia lancia la sua ... T Robertoalla squadra azzurra, pare, per guidare l'Arabia Saudita ha sconvolto il ferragosto ...

Mancini: "Non mi sono nascosto, Gravina non voleva che restassi" AGI - Agenzia Italia

Intervistato da diverse testate, come "Il Messaggero", "Repubblica", "Corriere dello Sport", "Libero" e "Il Mattino", Roberto Mancini, ex ct ...Leggere che avrebbe mollato per i petrodollari lo ha ferito ancora di più, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando la reazione dell'ex Ct Roberto Mancini ...