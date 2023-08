Inizia così lo sfogo che Roberto, ex ct della Nazionale fresco di dimissioni, ha voluto ... Mimolto leggere le cose brutte che scrivono anche perché la trovo una mancanza di rispetto ...... ha parlato l'ormai ex allenatore dell'Italia Roberto. Gli italiani non hanno capito perché ... Miaver letto e sentito certe cose. Ho sperato di poter andare avanti perché allenare l'...In merito alla presunta proposta arrivata dall'Arabia,dice: "No, non e vero, la questione ... Miaver letto e sentito certe cose. Ho sperato di poter andare avanti perche allenare l'...

Mancini: “Dispiace andare via, ma Gravina non c’entra nulla” Pianeta Milan

Mancini: 'Non ho ucciso nessuno, dispiace aver letto certe cose. Non lascio l'Italia per strada' Roberto Mancini e le sue verità due giorni dopo la notizia di dimissioni dal ruolo di commissario tecni ...Mancini: 'Problemi con Bonucci Balle. E anche di Buffon ho una grande stima' Roberto Mancini e le sue verità due giorni dopo la decisione di rassegnare le dimissioni dal ruolo di commissario tecnico ...