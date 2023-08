Mancini confessa | 'Ho ricevuto diverse proposte | le valuterò'

che avrebbe potuto abbandonare la Nazionale dopo la mancata qualificazione al Mondiale, ma fu la Federazione a chiedergli di rimanere. Sulla tempistica quanto meno singolare delle ...Su Libero in edicola oggi, martedì 15 agosto, Robertoin una lunga intervista con Hoara Borselli, spiega i motivi che lo hanno portato a una ... Il tecnico sicon Libero : 'Ho chiesto di ...'L'ho saputo da mia cugina', 'sono rimasta sorpresa anche io'. Con queste parole Marianna Puolo, madre dell'ex Ct azzurro Robertoal Qn di essere rimasta stupita delle dimissioni del figlio. ' Lo chiamerò e ci parlerò come ho sempre fatto - dice - . Se vorrà Roberto mi spiegherà perché ha preso questa ...

Mancini all'attacco: "Gravina non mi voleva più. Mai visto un presidente che cambia staff al suo ct" - Sportmediaset Sport Mediaset

Roberto Mancini, che da un paio di giorni non è più il commissario tecnico della Nazionale offre maggiori dettagli riguardo alle ragioni delle sue dimissioni. E attacca Gravina.Roberto Mancini, da due giorni ex CT della Nazionale, sceglie Repubblica, Il Messaggero e il Corriere dello Sport per spiegare meglio i motivi delle sue dimissioni. Dopo lo striminzito post Instagram, ...