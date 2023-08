Mancini attacca Gravina | «Si è mai visto un presidente federale che cambia lo staff di un ct?»

(Di martedì 15 agosto 2023) Robertoracconta la sua versione sulle dimissioni improvvise dalla panchina della Nazionale italiana in una lunga intervista al Corriere dello Sport firmata da Xavier Jacobelli e Fabrizio Patania. «Non sono scappato da nessuna parte. Non ho ucciso nessuno. Non credo di meritare tutto il fango che mi stanno buttando addosso. Non ho ammazzato nessuno, merito rispetto. E l’Arabia saudita non c’entra nulla. Proprio nulla». Perchélascia la Nazionale? «Ho sperato di poter andare avanti perché allenare l’Italia mi piaceva moltissimo, però, quando poi le situazionino e capisce che è arrivato il momento di lasciare, devi anticipare i tempi delle tue decisioni e ripeto, con grande dispiacere, l’ho fatto». Sui tempi della scelta: «E’ dal 7 agosto che parlo con la Federazione. La decisione è stata presa adesso, ci sono ...

Sul futuro: rivedremo prestoin panchina "Mi sono dimesso dalla Nazionale, tornerò prima o poi a lavorare, faccio l'allenatore". E se dicessimo Psg a settembre "Chissà". Sulla discussione ...... con un po' di fantasia, attaccare il governo sull'addio dialla Nazionale. Tutto fa brodo ... Bonaccini "" il governo e la destra solo per riprendersi un po' di spazio vitale dentro il ...Non è il mio ruolo dire perchénon è più il ct dell'Italia. A un mese da importanti partite per le qualificazioni europee c'è da correre ai ripari, e in fretta. Non solo per la Nazionale, ma ...

Mancini attacca Gravina : “Mai visto un Presidente cosi” Sportpress24.com

L'ormai ex ct della Nazionale racconta tutto sul suo addio: "Ci stavo pensando da mesi. Poi quella telefonata di mia moglie al presidente Gravina e..." ...Roberto Mancini, da due giorni ex CT della Nazionale, sceglie Repubblica, Il Messaggero e il Corriere dello Sport per spiegare meglio i motivi delle sue dimissioni. Dopo lo striminzito post Instagram, ...