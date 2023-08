Mancini attacca Gravina e spiega il motivo delle sue dimissioni da Ct della nazionale

libera la sua rabbia per i cambiamenti nel suo staff, con gli spostamenti di Evani e Lombardo nel mirino. Di fatto confermando i rumors sui suoi mal di pancia. Le accuse sono pesanti: 'Si è ...Altro che dimissioni per motivi personali. Roberto, dopo le pesanti accuse ricevute dalla presentazione delle sue dimissioni, affonda il colpo edGravina. Le sue dichiarazioni su Tuttosport: ' Non ho fatto niente per essere massacrato ...Innanzitutto, il suo approccio tattico con il sistema di gioco 4 - 3 - 3 sarebbe in linea con il progetto avviato da, che mira a una squadra chee tiene il possesso del pallone . ...

Mancini attacca Gravina: «Si è mai visto un presidente federale che cambia lo staff di un ct» - ilNapolista IlNapolista

Roberto Mancini, che da un paio di giorni non è più il commissario tecnico della Nazionale offre maggiori dettagli riguardo alle ragioni delle sue dimissioni. E attacca Gravina."Si è mai visto un presidente federale che cambia lo staff di un ct" ...