Manchester City | UFFICIALE | rinnova Rico Lewis

Guardiola, in conferenza stampa, annuncia un lungo stop per De Bruyne In conferenza, il tecnico delPep Guardiola fa un annuncio sulle condizioni di Kevin De Bruyne. LE PAROLE - Il suo infortunio è serio, starà fuori qualche mese. Dobbiamo decidere nei prossimi giorni se si opererà o ...Infortunio De Bruyne, Guardiola sconsolato: lungo stop in vistaGrosso guaio per ile per Guardiola, che ancora una volta dovranno fare a meno di Kevin De Bruyne. Per il belga si ...Brutta tegola per i campioni d'Europa in carica del. La squadra di Pep Guardiola dovr infatti fare a meno per almeno quattro mesi del suo centrocampista faro Kevin De ...

Il Chelsea ha pressoché concluso per l'acquisto di Olise dal Crystal Palace: i londinesi hanno bruciato il Manchester City, da tempo sul giocatore ...Brutta tegola per il Man City, che dovrà fare a meno di De Bruyne per diversi mesi per infortunio. Guardiola ha annunciato che il belga potrebbe operarsi e rimarrà out per molto tempo. Domani sera il ...