Manchester City | domani in campo per la sua prima Supercoppa Europea

Leggi su calcionews24

(Di martedì 15 agosto 2023) Ilsera affronterà il Siviglia in: per la squadra di Guardiola è lavolta nella storia Ilscende insera ad Atene per affrontare il Siviglia, con in palio la. Si tratta di unavolta per la squadra di Guardiola. Ben altra esperienza per gli avversari: al netto di una sola vittoria, il Siviglia l’ha giocata per sei volte, alla pari del Liverpool. Di meglio hanno fatto solo Real Madrid (9 volte), Barcellona (8), Milan (7).