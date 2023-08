Manchester City | choc de Bruyne | 'Fuori diversi mesi' Nuovo assalto per Paquetà | ci guadagna pure il Milan

- Siviglia 1 (ore 21) Supercoppa UEFA. Di fronte i vincitori della Champions League e quelli dell'Europa League. Ilnell'esodio in Premier League ha superato il ...Poi, il colpo di scena: l'ex allenatore di Inter erassegna ufficialmente le proprie dimissioni . È un fulmine a ciel sereno. Dimissioni accettate e corsa contro il tempo per trovare ...In panchina per 90 minuti nella finale di Community Shield contro il, subentrato a match in corso nell'esordio in Premier contro il Nottingham Forest, il nazionale giapponese viene da ...

Manchester City, si lavora per il rinnovo di Walker. Nelle prossime ore la fumata bianca TUTTO mercato WEB

Un profilo sul quale il Manchester City ha cominciato a fare sul serio soprattutto negli ultimi giorni presentando una proposta di circa 80 milioni di euro, ritenuta insufficiente dalla controparte ma ...Il belga è alle prese con problemi al tendine del ginocchio: la ricaduta nella prima in Premier contro il Burnley ...