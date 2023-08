Poi ho cominciato a lavorare ma nei giornali comunque erano gli anziani a andare inin ...della morte i soldi possono fare la differenza nella qualità della vita e anche della. ...Non appena sono sbarcato a Brindisi per due giorni diprima della partenza per l'Asia ho ... Aiutiamo Pierpaolo, tutti insieme ce la faremo" A cavallo tra il 2018 e il 2019 una grave, ...Non appena sono sbarcato a Brindisi per due giorni diprima della partenza per l'Asia ho ... Aiutiamo Pierpaolo, tutti insieme ce la faremo" A cavallo tra il 2018 e il 2019 una grave, ...

Malattia in vacanza, quando blocca le ferie In che caso si possono recuperare i giorni e quando è escluso ilmessaggero.it

Malattia in vacanza. Che succede se ci si ammala durante le ferie Se ammalarsi durante i giorni di stop dal lavoro è ovviamente - e quanto meno - una grossa seccatura, almeno ci ...Cosa fare in caso di colpi di calore o di freddo Come vestirsi Quali precauzioni prendere se si ha una malattia cronica Come prevenire possibili pericoli ambientali la giusta nutrizione e idratazi ...