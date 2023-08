Maggioranza divisa su extraprofitti e alleanze in Ue | Tajani risponde a Meloni | “No all’unanimismo Le Pen? Preferisco Macron”

(Di martedì 15 agosto 2023) “No”. La tassa suglidelle banche – e il modo in cui è stata decisa – agitano ancora ladi governo. A tenere banco è l’intervista (a Corriere, Repubblica e Stampa), con cui ieri la premier Giorgiaha rivendicato la scelta: “L’ho decisa io”, ha detto senza tanti giri di parole. Parole che non sono piaciute né alla Lega né a Forza Italia. Ma, se per i primi i malumori si sono limitati al fiume carsico di dichiarazioni anonime alla stampa, per i secondi il dissenso è esplicito. E il vicepremier Antoniooggi torna a criticare la presidente del Consiglio. Anche in questo caso si tratta di una intervista multipla, concessa al Messaggero e al Corriere della Sera: “Per noi lo Stato deve stabilire le regole, ma non deve essere interventista”, dice il ...

Il leader rossoverde: «Sul salario minimo l’opposizione è unita, ma non siamo ancora un’alternativa a Meloni». Bene Schlein, ma sull’Ucraina «le distanze con il Pd restano. Alle Europee allarghiamo l’ ...Nell'Unione Europea 22 Paesi hanno la regolamentazione delle paghe base. E chi non ce l'ha (Austria, Danimarca, Finlandia e Svezia) ha stipendi medi più alti che in Italia ...