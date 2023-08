(Di martedì 15 agosto 2023) È in grado, la federazione italiana giuoco calcio, di pagare al Napoli la penale di euro tre milioni e cinquecentomila per liberare Luciano Spalletti dall'astuto vincolo contrattuale?

Restava da sciogliere, però, ildel futuro politico del Paese. L'intesa l'aveva colpevolmente ... Lo è pure il 31 agosto, giorno della partenza dell'militare Usa, il tenente generale ...Secondo quanto ricostruito da Sky Sport Spalletti ha già dato il suo ok per sbrigliare ilclausola. Un altro papabile candidato alla poltrona di Ct della Nazionale è Antonio Conte. Quest'...Proprio all'però, Caicedo ha frenato tutto decidendo di aspettare il rilancio del Chelsea ...la dirigenza nerazzurra che si è data tempo fino a stasera per sciogliere definitivamente il. ...

L'ultimo nodo sull'epilogo di un teatrino nazionale ilGiornale.it

È in grado, la federazione italiana giuoco calcio, di pagare al Napoli la penale di euro tre milioni e cinquecentomila per liberare Luciano Spalletti dall'ultimo astuto vincolo contrattualeIl priore Serafini aspetta gli sviluppi della Commissione disciplina dell’Ente dopo l’episodio della rissa alle prove di Giostra. Chicchini e Lionetti di nuovo in sella.