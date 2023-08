Lorenzo Casini a 360° | «Nazionale | razzismo | stadi e tv | vi dico tutto»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 15 agosto 2023) Le parole di, presidente della Lega Serie A: «Il calcio è lo specchio del Paese. Molte cose sono state fatte», presidente della Lega Serie A, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui tocca vari argomenti. Di seguito le sue parole. DIMISSIONI MANCINI – «Sorpresa, come tutti. Non me le aspettavo. Ma rispetto le ragioni personali. E comunque va ringraziato per il lavoro svolto in questi cinque anni e per l’Europeo vinto». SPALLETI – «È una questione di pertinenza esclusiva della Federcalcio. Se invece mi chiedete un giudizio su Spalletti, è l’allenatore campione d’Italia e a Napoli ha fatto un grande lavoro». LA FEDERAZIONE NE ESCE INDEBOLITA – «No. Manca un anno e mezzo alla fine del quadriennio olimpico e alle elezioni. Non sono ...